ضبط كميات من الصابون الفاسد بمحل جملة في بورسعيد

تمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخية ببورسعيد من ضبط كميات من الصابون مجهول الصلاحية، ويسبب خطورة من استخدامه بإحدى محلات البيع بالجملة بحي المناخ في المحافظة.

جاء ذلك، خلال حملة مكبرة تحت إشراف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين، ومجدي الخضر، وكيل المديرية وبقيادة محسن عباس، مدير إدارة التجارة الداخلية، وصابر الليلي، رئيس الحملة، وإبراهيم المياح، وهانى شاكر، وكبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1200 صابونة مجهولة الصلاحية زنة الصابونة الواحدة 200 جرام داخل أحد محال تجارة الجملة بالمناخ حيث تبين عدم تدوين أى تواريخ إنتاج أو انتهاء عليها، مما يجعلها قد تسبب أمراض خطيرة للمواطنين، وذلك لأن المواد الكيميائية الموجودة في الصابون والمنتجات التجميلية تؤدى إلى تراكم الجراثيم بدلاً من قتلها والتي بدورها تسبب الإصابة بالكثير من الأمراض الجلدية كالحساسية والحكة والإصابة بإحمرار الجلد والطفح الجلدي وكذلك الهربس، وانتشار العدوى بين المواطنين.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتم تحرير محضر رقم 1779جنح المناخ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.