بالفيديو.. العشرات يشاركون في زفة عروسين بالموتوسيكلات ببورسعيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مشاركة العشرات في زفة عروسين بالموتوسيكلات طافت شوارع حي العرب ببورسعيد دون اعتبار للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشر الفيديو شخص يدعى محمد اللبان، والد العريس، حيث أرفق بالفيديو عبارة شكر وجهها للحضور المشاركين في زفة نجله رضوان بدراجاتهم البخارية، قائلا "مردودة لكم في الأفراح".

كما تناولت صفحته صور له مع المهنئين أمام مطعمه فى شارع الشرقية بحى العرب دون ارتداء كمامات أو تباعد.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم جراء الواقعة التي قد يترتب عليها انتشار عدوى كورونا.

من جهتها، قالت نجلاء إدوارد، مقرر المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، إن من حق والد العريس أن يفرح بزفاف ابنه لكن دون الإضرار بالمواطنين.

وأضافت أن العزل المنزلى هو المتاح حاليا فى حالات الإصابة بالفيروس ومع سوء وعى المواطنين خاصة فى بورسعيد المحافظة الصغيرة فى عدد سكانها سيترتب وراء هذه السلوكيات عشرات الإصابات، والوفيات.

وطالبت المواطنين بمزيد من الوعي في مواجهة الفيروس، ذلك العدو المخيف الذي لا يستهان به وخلف المئات من الوفيات ولا يفرق بين شاب وعجوز وطفل.

وطالب محمد الديب، مدرس، الأجهزة التنفيذية بمنع إقامة حفلات الزفاف والشوارع.

وأكد الدكتور شريف محمود، صيدلي، أن الكثير من المواطنين وخاصة أهالى بورسعيد مستهترون بالفيروس وأن الطبيب هو الذى يتحمل استهتارهم فالكثير من الأطباء أصيبوا وبعضهم توفى بسبب سوء سلوكيات المواطنين وعدم إلتزامهم بالعزل فى بداية الأزمة.