حملة موسعة لاسترداد الوحدات السكنية المستولى عليها بضواحي بورسعيد

أعلن اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحى ببورسعيد، تنفيذ حملة موسعة لاسترداد الوحدات السكنية المستولى عليها بغير سند قانوني بجميع مناطق الحى والتى تشمل الوحدات السكنية المقتحمة بغير سند قانوني والوحدات الإدارية لحين الوفاة التي ينتهي حق الانتفاع بها بوفاة صاحبها ولا يجوز توريثها لغيره والوحدات السكنية المسحوبة بقرار من محافظ بورسعيد.

وأوضح قاسم، أن تفعيل الحملة يبدأ من يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن الامتناع أو المقاومة لاسترداد هذه الوحدات سيعرض صاحبها لإحالته إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وأهاب رئيس الحى بالمواطنين تسليم هذه الوحدات طواعية وتوفيق أوضاعهم قبل نزول الحملة حتى لا يتعرضوا للعقوبات القانونية المشار إليها وذلك طبقآ لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس الوزراء بذات الشأن وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لذا يستوجب إخلاء الوحدات لعدم تعرض مقتحميها للمثول أمام النيابة العسكرية.