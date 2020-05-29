وزير يمني: إيران تسعى لتقسيم اليمن لخدمة أجندتها التوسعية بالمنطقة

كشف وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، عن أن إيران تسعى لتقسيم اليمن لخدمة أجندتها التوسعية وسياساتها التخريبية في المنطقة العربية.

وقال وزير الاعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "مخطط تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم جديد، بدأ مع دعم نواة الحراك الجنوبي، وما عرف بحركة الشباب المؤمن في صعدة، وظهر المخطط بوضوح مع انقلاب المليشيات الحوثية وإدارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للحرب منذ أكثر من 5 سنوات، سعت خلالها لتكريس الانفصال كأمر واقع في حياة اليمنيين".

وأضاف الإرياني، ‏"إن نظام طهران يدرك استحالة فرض سيطرة مليشياته الحوثية على كامل الخريطة اليمنية، فيلجأ للدفع بمليشياته للتصعيد العسكري شمالًا ودعم وتأجيج الفوضى جنوبًا، بهدف تقويض وجود الدولة والحكومة الشرعية وجهودها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والانطلاق لتحرير العاصمة المختطفة صنعاء".

وأشار وزير الاعلام اليمني،‏ إلى أن المخطط الإيراني لتقسيم اليمن يطمح لتثبيت ذراعها الحوثية شمالًا، وزرع نظام صديق لا يرفض فكرة التعايش مع الحوثيين جنوبًا، وهو مخطط سيسقط أمام وعي أبناء الشعب اليمني .

وأكد الإرياني، أن العالم يقف مع الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة، إدراكًا لحقيقة أن يمن آمن مستقر مزدهر وموحد هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.