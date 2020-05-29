  عضو بمجلس السيادة السوداني: الحكومة ملتزمة بنزع السلاح من المواطنين

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، التزام الحكومة بتنفيذ عمليات نزع السلاح من أيدي المواطنين وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وقال التعايشي - خلال لقائه، أمس الخميس، بقيادات محلية وأهلية وقوى إعلان الحرية والتغيير في إحدى محليات شرق دارفور - إن الدولة شرعت في سن قانون للإدارة الأهلية يفصل بينها وبين السلطة السياسية ويمكنها من القيام بمهامها وتنفيذ واجباتها المتمثلة في نشر وترسيخ السلام المجتمعي بالبلاد.

وأشار التعايشي، إلى مساعي الحكومة الجادة لتأمين معاش الناس وتحقيق التنمية المتوازنة وتلبية وتنفيذ حقوق الشعب، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة بين المكونات السودانية المختلفة للعبور بالفترة الانتقالية.