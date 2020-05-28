  السودان يؤكد التزامه وجديته في حملة جمع السلاح بكل قوة

أكد السودان التزامه وجديته في المضي قدما في حملة جمع السلاح والسيارات غير المقننة بكل قوة حتى يتم الوصول إلى سودان خال من السلاح.

وشددت اللجنة الفنية للجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة - في اجتماعها برئاسة اللواء الركن عثمان محمد حامد عضو اللجنة عبر (الفيديو كونفرانس) مع بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور (يوناميد) - على أن الحملة ستكون قوية ولن تستثني أحدا في إطار المشروع الرائد والشراكة التي وقعها السودان مع الاتحاد الافريقي لإسكات البنادق في عام 2020.

وقال مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة اللواء دكتور ركن عبدالهادي عبدالله عثمان، في تصريح صحفي، إن بعثة اليوناميد والاتحاد الافريقي أكدا - في الاجتماع - مشاركتهما الفاعلة في المشروع القومي لجمع السلاح في السودان، مشيرا إلى أن الاتحاد الافريقي قدم دعوة للسودان لعرض تجربته الناجحة في هذا المجال عبر إقامة معارض وورش خلال القمة العادية للاتحاد الافريقي منتصف يونيو المقبل، والقمة نصف السنوية للاتحاد الافريقي خلال يوليو المقبل في اثيوبيا، وفي الجلسة التنسيقية التي تعقد في تشاد في الفترة من "2-4يوليو المقبل"، بغرض الاستفادة منها ولتقديم الدعم اللازم للسودان وتمكينه من إنجاح مشروع حملة جمع السلاح.

وأضاف عثمان، أن اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة تناشد المواطنين بألا يعرضوا أنفسهم للمساءلة، وتسليم الأسلحة غير القانونية بطرفهم للأجهزة الأمنية التي ستقوم بأداء واجبها كاملا حتى يتم تحقيق شعار إسكات البنادق وخلو السودان من السلاح في العام 2020.

السيادة السوداني: البرهان يعود إلى الخرطوم بعد قضاء عطلة عيد الفطر

وفي سياق آخر، قال مجلس السيادة السوداني إن رئيسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سيعود إلى الخرطوم اليوم بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك في منطقة "قندتو" بولاية نهر النيل.

وأكد مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم- أن الخبر الذي تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي حول الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان "عار عن الصحة تماما".

وأضاف المجلس، أن رئيس مجلس السيادة يتمتع بصحة كاملة، وظل قبل وخلال عيد الفطر المبارك يتبادل برقيات التهنئة ويتلقى الاتصالات الهاتفية من الملوك والرؤساء، وآخرها الاتصال الهاتفي المشترك من مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الافريقية تيبور ناجي، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه أمس من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني معزيا في وفاة السفيرة نجوى عباس قدح الدم المستشارة بمجلس السيادة، التي توفيت أمس.