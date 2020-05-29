بالفيديو.. الغضب يشعل مدينة أمريكية بعد مقتل شاب من أصل أفريقي

تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو، تظهر مدينة منيابوليس، وكأنها شهدت حرب شوارع، فالدمار والنيران في كل مكان.

ونشر أليكس هنريكس، وهو مغرد، يقول حسابه في "تويتر"، إنه مقيم في منيابوليس، مقطع فيديو، صباح أمس الخميس، يظهر متاجر ومبان بعضها مدمر والنيران تلتهمه، فيما كانت النيران أخمدت للتو في أخرى، ورصد فيديو هنريكس واجهات محال ومتاجر تعرضت للتكسير، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوزم عربة" الإخبارية.

بدورها، نشرت مجلة "تايم" الأمريكية على حسابها بموقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر ألسنة اللهب وهي تلتهم مرافق في مدينة منيابوليس، حتى أن البعض علق على الفيديو بوصفه "جحيما"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

Fires break out as violent protests over the death of George Floyd rocked Minneapolis for a second night https://t.co/878tZkvO7N pic.twitter.com/5TCGAkZVy2 — TIME (@TIME) May 28, 2020

وشهدت المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا ليلة ثانية من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة الأمريكية ومحتجين غاضبين على مقتل رجل من أصل أفريقي برصاص الشرطة.

ورصد تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع، رجلا أفريقيا، وهو قابع متألم على الأرض، يحاول التقاط أنفاسه، بينما يضغط ضابط أبيض بركبته على عنقه، وسمع الرجل الأسود يقول مرارا "لا أستطيع التنفس".

وتم فصل الضابط وثلاثة آخرين شاركوا في اعتقال جورج فلويد، في حين فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في الواقعة.

لكن ذلك لا يبدو أنه هدأ من غضب المواطنين ولا سيما الأفارقة منهم، إذ استمرت الاحتجاجات العارمة لليوم الثاني على التوالي ورافقتها عمليات سلب نهب.

واتخذ أفراد من الشرطة مواقع على أسطح المباني واستخدموا الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية وقنابل الصوت لإبقاء الحشود على مسافة.

وفي المقابل، رشق المحتجون الشرطة بالحجارة وعبوات المياه ومقذوفات أخرى، وأعاد بعضهم قذف عبوات الغاز المسيل للدموع على الشرطة.