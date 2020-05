بالفيديو.. الغضب يشعل مدينة أمريكية بعد مقتل شاب من أصل أفريقي

تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو، تظهر مدينة منيابوليس، وكأنها شهدت حرب شوارع، فالدمار والنيران في كل مكان.

ونشر أليكس هنريكس، وهو مغرد، يقول حسابه في "تويتر"، إنه مقيم في منيابوليس، مقطع فيديو، صباح أمس الخميس، يظهر متاجر ومبان بعضها مدمر والنيران تلتهمه، فيما كانت النيران أخمدت للتو في أخرى، ورصد فيديو هنريكس واجهات محال ومتاجر تعرضت للتكسير، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوزم عربة" الإخبارية.

بدورها، نشرت مجلة "تايم" الأمريكية على حسابها بموقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر ألسنة اللهب وهي تلتهم مرافق في مدينة منيابوليس، حتى أن البعض علق على الفيديو بوصفه "جحيما"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

