فيديو.. إصابة 6 في حريق هائل بمخزن أخشاب ومنزل بعزبة النخل

قال مصدر أمني، إن حريقا هائلا شب داخل مخزن أخشاب في منطقة عزبة النخل، ما أدى إلى احتراق جزء من منزل مجاور، وإصابة 6 مواطنين باختناقات.

وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من إخلاء 3 منازل من مكان الحريق.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن الحادث حتى الآن أسفر عن إصابة 4 أشخاص باختناقات، وجارٍ إخماد النيران وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن للأخشاب ومنزل فى منطقة عزبة النخل، وتم الدفع بسيارات الإطفاء في محاولة لإخماد النيران.

وأشارت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان إلى أن النيران اشتعلت داخل المخزن، ما أدى إلى إثارة الذعر والخوف بين الأهالي، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص باختاناقات، ويكثف رجال الدفاع المدني من جهودهم لمحاولة إخماد النيران، وتم إخلاء المنطقة المجاورة للحريق وفرض كردون أمني، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.