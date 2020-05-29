بعد تغريدة عمرو أديب.. "حظر كلي لمدة أسبوعين" يتصدر تويتر

بعدما أبدى الإعلامي عمرو أديب دهشته تجاه سعي الحكومة المصرية بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها، فيما يظل فيروس كورونا تتصاعد أعداد ضحاياه بين المواطنين، وذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تصدر "هاشتاج" عبر ذات الموقع يدعو لتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين.

وكان أديب قد كتب على حسابه عبر تويتر: "معلش عندي سؤال بجد وأنا مش عالم ولا خبير بس سؤال منطقى جدًا: هو احنا حنفتح البلد ازاي والأرقام بتنط كده المفروض نقفل أكتر هو ده اللي شوفناه فى العالم أرقام زيادة نقفل، أرقام أقل نفتح ولا أنا فاهم غلط".

من جانبه، كتب حساب يدعى "مُحمَّد مُنَيِّر": "حظر دلوقتي علشان لما نفتح نلاقي ناس تشتغل، لو فتحنا دلوقتي قولوا علينا يا رحمن يا رحيم".

فيما قال حساب أخر يدعى "Ramy": "الدولة تتكفل بـ32% أسر تحت خط الفقر بمبلغ 2000 للفرد يعني حوالي 65 مليار جنيه والأعمال اللي ماينفعش نستغنى عنها موظفينها يتعزلوا في الشغل، ومستشفيات ميدانية بإجراءات جدية ومسحات زي حملة 100 مليون صحة".

وكتب حساب يدعي "بنْ عطّية": "الصراحة لو الموضوع استمر مصر كلها هتتصاب".

فيما كتب حساب يدعي "m.maro": "خلاص الموضوع بقي فعلي وحقيقة محدش يقدر يقول لا دا عشان يخافوا ويقعدوا في البيت خافوا على الناس اللي منكم على أبوكم وأمهاتكم إخواتك اصحابك اللي هيتعدي مش راجع والله أعلم ممكن يتوفى، الموضوع مش سهل ووسعت مننا".

وكتب حساب يدعي "محمد فاروق": "إحنا بنراهن على وعى الفيروس، ممكن يبقى ابن حلال ويصعب عليه حالنا".

بينما استشهد حساب يدعي "Mohamed AyoubScales" بصورة عبر "فيس بوك" وكتب تعليقا عليها: "لما وعي المصريين يبقي كده يبقي عليه العوض".

فيما كتب حساب يدعي "Hanan Mahmoud": "الموضوع مابقاش أرقام في صور، بقوا أصحابنا".

وكتب حساب يدعى "MarWan": "يا ريت والله بجد عشان كده احنا داخلين على سواد".

فيما كتب حساب يدعى "omar bash": "مفيش حد عنده مبادرة نقدر نقوم بها كشعب لحماية الناس أو إسعاف المرضى مثلا توفير أماكن للحجر أو توفير بعض العلاجات أو غيرها من الأفكار أي حد عنده فكرة يقولها".

وكتبت "aya abd elrhman": "يا ريت ناخد الموضوع بجد ومايبقاش ينفع الهزار، كل واحد عنده حد كبير ف السن أو مريض لازم نخاف عليهم ونخاف ع نفسنا".