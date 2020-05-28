عمرو أديب: هو احنا حنفتح البلد ازاي والأرقام بتنط كده؟

وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالًا عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حول التعامل خلال الفترة المقبلة مع فيروس كورونا.

وقال أديب: "هو معلش أنا عندي سؤال بجد، وأنا مش عالم ولا خبير.. بس سؤال منطقى جدًا: هو احنا حنفتح البلد ازاي والأرقام بتنط كده؟.. المفروض نقفل أكتر.. هو ده اللي شوفناه فى العالم.. أرقام زيادة نقفل.. أرقام أقل نفتح.. ولا أنا فاهم غلط".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.