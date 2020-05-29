وفاة عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

توفي صباح اليوم الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

ونعى الدكتور عبد الله محيي عزب وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، الفقيد، وكتبت عبر صفحته: باسم أصول الدين العميد، والوكيلان ورؤساء الأقسام والأساتذة والأساتذة المساعدون وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفون والطلاب ينعون ويقدمون خالص العزاء والمواساة لأنفسهم ولأسرة الدكتور عبدالعزيز سيف النصر أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو هيئة كبار العلماء الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة والكلية تحتسبه عند الله تعالى، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان وأسكنه الله تعالى الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجعل الله ما قدمه للعلم وطلابه في موازين حسناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الفقيد، قائلا: وانثلم في جدار العلم ثلمة.. والدنا وأستاذنا الدكتور عبد العزيز سيف النصرعضو هيئة كبار العلماء في ذمة الله فإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الفقيد يعد أكبر أساتذة العلوم العقلية والفلسفية بالأزهر وتخرج من كلية أصول الدين عام 1959، وأصبح أستاذا متفرغًا للعقيدة والفلسفة، واختير عضوا بالهيئة عام 2015.

أعير للعديد من دول العالم العربي والإسلامي، منها جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، وجامعة أم درمان بالسودان، وجامعات الهند والجزائر.