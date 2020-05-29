انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب من نهر النيل بشبرا الخيمة دائرة قسم أول، حيث جرى نقلها إلى مستشفى النيل.

وتحرر محضر بالواقعة، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتها وكشف هويتها.

تلقى العميد ياسر منصور مدير ادارة المسطحات، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص طافية على مياه نهر النيل بالبر الشرقي بمنطقة شبرا الخيمة بالقرب من معدية دمنهور شبرا دائرة قسم أول.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ وجرى انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر يرتدي "شورت" فقط وحافي القدمين ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وطولة حوالى 160 سم.