حملات نظافة وتطهير وإنارة في قرى المنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا، أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة من القرى، وتراكمات القمامة من نقاط تجميعها، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم.

تابعت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، أعمال الصيانة الدورية والإحلال والتجديد لأعمدة الإنارة، وشملت قرى بني حسن وأبو جناح والشيخ.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أعمال الرش والتطهير لوجهات المنازل والمحلات التجارية والشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بقريتي بني صامت ومنشأة الشيخ فضل.

نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة نظافة كبرى بالشوارع الرئيسية والأحياء بالقرى التابعة للمركز، حيث جرى رفع جميع المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، كما جرى إنارة طريق المدافن بقرية تله.