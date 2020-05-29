القبض على أكثر من 40 شخصا بنيويورك خلال احتجاجات على مقتل رجل أسود

نفذت إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية أكثر من 40 عملية اعتقال واستدعاءات خلال احتجاجات على وفاة رجل ذو بشرة سمراء غير مسلح، في أثناء اعتقاله من جانب شرطة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقال مسؤول بإنفاذ القانون، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، إن الاتهامات الموجهة للمعتقلين تتراوح بين عرقلة الإدارة الحكومية والحيازة الإجرامية لسلاح، والتي تتهم بها امرأة سحبت مطواة في ساحة ميدان الإتحاد بمدينة نيويورك.

وأضاف المسؤول أنه ألقي القبض أيضا على محتج بعد محاولته انتزاع مسدس من حافظة ضابط شرطة مدينة نيويورك، مشيرا إلى أن أحد الضباط المصابين إثر المواجهات يعاني من ارتجاج محتمل.

وأثارت وفاة الضحية "جورج فلويد" خلال الأسبوع الجاري، احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أن أظهر فيديو الرجل ذو البشرة السمراء، والذي يبلغ من العمر 46 عاما، وهو مقيد اليدين على الأرض ويقول "لا أستطيع التنفس"، بينما يمسكه ضابط شرطة وركبته على رقبته.

وأعلن عن وفاته بعدها بوقت قصير في مستشفى قريب، بحسب السلطات، وتم طرد الضباط الأربعة الضالعين في الحادث من قسم شرطة مينيابوليس، لكن ذلك لم يوقف توجيه تهم جنائية لهم.