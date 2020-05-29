"مياه أسيوط" تدعم معداتها بـ"كراكة" متعددة الأغراض بـ35 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تدعيم المعدات الثقيلة بالشركة بكراكة متعددة الاغراض بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المعدة تعمل على تكريك الطمي فى نهر النيل.

وأوضح أن "الكراكة متعددة الأغراض Watermaster" يمكنها أن تقوم بأعمال الحفر والتكريك لظاهرة الطمي التى تنتج مع تغير مناسيب المياه فى نهر النيل، الأمر الذى يؤدي إلى ظهور إطماءات في أماكن غير متوقعة، قد تتكون أمام بعض مآخذ محطات المياه، وتمكن الكراكة من إزالة الإطماء مما يضمن توافر المياه للمواطن على مدار الـ24 ساعة.

وأشار إلى أن المعدة ستعمل في هذه الآونة على تكريك الإطماء أمام محطة ديروط المرشحة بعد تدريب عدد من السائقين و3 مهندسين تابعين للشركة على فنيات التعامل مع المعدة الجديدة.

من جانبه، قال المهندس عاطف ناثان رئيس قطاع الدعم الفني، أن الكراكة متعددة الاغراض Watermaster معدة فريدة من نوعها على مستوى جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه، ويبلغ طولها 12 مترا بعرض 3 أمتار، ويصل وزنها إلى نحو 30 طنا بكل ملحقاتها، والمعدة مزودة بطلمبة تكريك تمثل قوة المعدة للقيام بأعمال الإطماء، ومزودة بخط طرد طوله 300 متر بقطر 10 بوصات مدعم بعوامات برميلية بطول 350 مترا، إضافة إلى وحدة لإزالة الحشائش، مؤكداً أنه يمكن تغيير غرض الاستخدام لأن المعدة مزودة بونش خدمة لهذا الغرض.