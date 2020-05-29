إلزام سائقي وركاب سيارات الأجرة بالكمامة في الوادي الجديد

قال معتمد عبد المعتصم، المدير التنفيذي لمشروع المواقف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه سيجري تطبيق ارتداء الكمامة للركاب والسائقين في موقف مدينة الخارجة وتغريم المخالفين 4000 جنيه.

وأضاف معتمد، أنه سيجري تعميم القرار على جميع مواقف المحافظة، خلال اليومين المقبلين، فيما جرى التنسيق مع جميع الوحدات المحلية ومجمعات المواقف بها للتنبيه على سائقي وأصحاب سيارات الميكروباص بقيامهم دوريًا بتطهير وتعقيم السيارات قبل التحرك وفي أماكن الانتظار.

وأشار إلى تشكيل لجان من إدارة مشروعات المواقف للمرور لمتابعة التزام جميع السائقين على مستوى مواقف المحافظة بارتداء الكمامات، اعتبارًا من يومي السبت 30 مايو الجاري، والتشديد على المواطنين بعدم ركوب السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائهم للكمامة حرصًا على أمن وسلامة جميع المواطنين.

وأوضح أن مشرفو المواقف بجميع مراكز ومدن المحافظة سيتولوا متابعة تنفيذ تلك الإجراءات مع عدم دخول أي سيارة إلى المواقف وتحميل الركاب، إلا بعد التأكد من الالتزام بها.