محافظ الوادي الجديد يكشف 13 منطقة شهدت إصابات بكورونا

كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن مواقع ومناطق الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مشيرًا إلى ارتكازها بـ 13 منطقة في 4 مراكز إدارية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنه جرى ظهور الحالات الإيجابية في 4 مراكز هي (الخارجة – الداخلة – باريس-بلاط) في مناطق: "مدينة الخارجة، موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة-الشيخ والي-أسمنت – عزب القصر – غرب الموهوب-الجديدة بالداخلة، جورمشين 7 بباريس، ومدينة بلاط..

وكانت سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الخميس، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركزي الخارجة والداخلة، فيما ارتفعت حالات الإصابة بالمرض إلى 68 حالة منهم 8 حالات وفاة و33 حالة تعافي.