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محمود مسلم

محافظ الوادي الجديد يكشف 13 منطقة شهدت إصابات بكورونا

كتب:

شرف غريب
11:16 ص | الجمعة 29 مايو 2020
ديوان عام محافظة الوادي الجديد

ديوان عام محافظة الوادي الجديد

كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن مواقع ومناطق الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مشيرًا إلى ارتكازها بـ 13 منطقة في 4 مراكز إدارية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنه جرى ظهور الحالات الإيجابية في 4 مراكز هي (الخارجة – الداخلة – باريس-بلاط) في مناطق: "مدينة الخارجة، موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة-الشيخ والي-أسمنت – عزب القصر – غرب الموهوب-الجديدة بالداخلة، جورمشين 7 بباريس، ومدينة بلاط..

وكانت سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الخميس، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركزي الخارجة والداخلة، فيما ارتفعت حالات الإصابة بالمرض إلى 68 حالة منهم 8 حالات وفاة و33 حالة تعافي.