المرنمة هايدي منتصر تحكي كواليس "هنصلي": الفنانون تحمسوا للمشاركة

بصوت المرنمة هايدي منتصر وخلفيات مختلفة لفنانين عدة، خرجت أغنية "هنصلي"، لتمنح طاقة إيجابية لكل من يسمعها في ظل أزمة انتشار وباء كورونا.

"هاني رمزي، وإدوارد، ومحمد الشقنقيري، وديمو عزوز، وفريد النقراشي، وأيمن منصور، ومينا عطا، وسامي فهمي، وعايدة فهمي، وعاصم سامي، وصفاء جلال، وجميل عزيز، وتوني فريد​، ​والطفلة بيري رامي" شاركوا في العمل الذي خرج كفيديو كليب بتصوير ذاتي.

وعن تجربة العمل تقول المرنمة هايدي منتصر، "الموضوع بدأ من حوالي شهرين ونصف فكرت والشاعر رمزي بشارة في تنفيذ موضوع جديد في إننا محتاجين نقدم للناس طاقة إيجابية في وسط الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وأننا محتاجين نلجأ إلى الله وسط الضيقة ووقت الفرح".

وأكدت المرنمة أنهما استرشدا بآية من الكتاب المقدس، للعمل الذي تحمس له كل من عمل به، تقول، "وَقَالَ لَهُمْ أَيْضًا مَثَلًا فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى كُلَّ حِينٍ وَلاَ يُمَلَّ".

وتتابع "منتصر" لـ"الوطن"، "بعدها أرسل الكلام بالفعل وكان بالفعل من السهل الممتنع الذي يصل لقلوب الناس بسرعة وفي نفس الوقت به هدف ورسالة قوية، ثم أرسلناها للملحن يوحنا فيكتور الذي أوجد لها لحنًا يناسب مود الكلام ويحقق الطاقة الإيجابية التي نرجوها، وبالفعل اللحن جاء مناسبًا ومفرحا وله طابع جميل وسهل يتحفظ ويتردد".

ومع مرحلة الموسيقي جاء دور مهندس الصوت رفيق عدلي، والذي وضع موسيقى وجدناها مفرحة وهادئة غير صاخبة وشيك، مناسبة جدا لادخال روح البهجة والفرح علي قلوب كل من يسمعها بدلًا من الاحباط واليأس الذي أصاب الكثير منا بسبب أزمة فيروس كرورنا، ثم سجلت صوتي"، بحسب تصريحات "منتصر".

أما عن مشاركة الفنانين فتقول، "أنا من اقترح فكرة الصورة أن يكون هناك فنانين يشاركوني الغناء فنانين كبار وعُظام لهم جمهور بيحبهم وهم يمثلون لهم قدوة فلما يشاركونا الصلاة هيشجع كل الناس أنها تصلي، وبالفعل تواصلت تليفونيا مع الفنانين وهم استجابوا جميعا بسرعة ودون تردد وبمنتهى الحب الحقيقي في تشجيع الناس أنها تصلي وتلجأ إلى الله، وسط ظروف صعبة نمر بها".

وتضيف المرنمة المصرية، "بعد تصوير الفنانين قمنا بمرحلة المونتاج والذي قام بها المونتير مينا فهيم"، متمنية أن يستخدم هذا الموضوع لتشجيع كل الناس أنها تصلي وتلجأ إلى الله في وسط الأزمة أو في وقت الفرح.