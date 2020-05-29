6 أطنان قمح فاسدة قبل دخولها الصوامع في سوهاج

تمكنت حملة أمنية قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين بسوهاج، من ضبط ما يقرب من 6 أطنان قمح غير صالحة للاستهلاك، قبل دخولها الصوامع لتخزينها.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية لضباط مباحث التموين من سيارة قيادة يقودها "أشرف.ش.ج.ب"، 46 عاما، من ضبط كميات من الأقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمي "سوس"..

كما تمكنت الحملة من ضبط 44 قضية أخرى، تضمنت "إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز".

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.