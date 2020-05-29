فيديو.. "الصحة" توضح مواصفات الشخص المسموح له بالعزل المنزلي

تحدثت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، عن العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، موضحة أنه يكون للحالات التي تعاني من أعراض بسيطة، ولا تعاني من الالتهاب الرئوي.

وأوضحت العسال، أن العزل الصحي المنزلي له شروط، وهي أن يكون المريض أقل من 60 سنة، وألا يكون مصابا بأمراض مزمنة، وإذا كانت سيدة يجب ألا تكون في فترة حمل، وحالته مستقرة ووظائف الجسم تعمل بشكل جيد، حيث يتم تقييم الحالة بشكل كامل والاطمئنان أن هذه الحالة في المنزل لن يحدث لها مشكلات.

وأضافت العسال خلال حديثها مع الإعلامية جومانة ماهر، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أن المرضى المصابين بالكورونا ممن يتم عزلهم منزليا سيتم إعطائهم العلاج ومتابعته في المنزل، وتم تدريب بعض المتطوعين لمتابعة هذه الحالات عن طريق التليفون، كما سيتم تسليمهم كارت متابعة، ويلجأ للمستشفى فورا في حالة تدهور الحالة.

وأشارت إلى أنه لا يتم التحليل لكل مخالطي الحالات المصابة بفيروس كورونا، ومن يتم التحليل له هو المخالط الذي تظهر عليه الأعراض.