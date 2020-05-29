الصحة: عزل إصابات كورونا المستقرة بالمستشفيات غير منطقي في هذه المرحلة

أكدت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، أن العزل المنزلي الذي لجأت له وزارة الصحة المصرية، يطبق في كل دول العالم منذ ظهور فيروس كورونا.

وأضافت العسال، أن دول العالم الكبرى بإمكانياتها الكبيرة لجأت للعزل المنزلي منذ بدايات الأزمة والمريض الذي كان يعاني من أعراض فيروس كورونا ويستطيع العلاج بالمنزل يفعل ذلك، ولا يلجأ للمستشفى إلا في حالات الضرورة القصوى بعد تدهور الحالة، ويذهب المستشفى حتى تستقر حالته ثم يعود للمنزل مرة أخرى.

وأضافت العسال، خلال حديثها مع الإعلامية جومانة ماهر، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أن بروتوكول العلاج في مصر اختلف عن دول العالم، حيث كان القرار أنه طالما يوجد أماكن بالمستشفيات وهناك طاقة لاستيعاب كل الحالات فإن أي مصاب كورونا يتم عزله بمستشفيات العزل حتى لو لم يكن يعاني من أي أعراض، حتى تحول الحالة من إيجابي لسلبي لمنع انتشار العدوى.

واستكملت العسال أن هذه السياسة حافظت على عدم انتشار المرض قدر المستطاع طوال الفترات الماضية، موضحة أنه مع تزايد أعداد الإصابات لم يصبح منطقيا الاستمرار في هذا البروتوكول "مفيش منظومة طبية هتقدر تستوعب هذا الحجم من المرضى.. لما يبقى في 700 و800 مريض في اليوم نحتاج لـ3 مستشفيات في اليوم وهو غير منطقي، خصوصا أن 80% من الحالات تكون بسيطة ويمكن علاجها في المنزل وتواجدهم بالمستشفيات يحمل النظام الطبي طاقة أكبر من طاقته، بالإضافة لشغل أماكن بمريض حالته مستقرة ويحتاجها مرضى حالتهم متدهورة".