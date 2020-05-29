فيديو.. ماجدة الرومي تكشف عن أغنيتها الجديدة

نشرت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" كشفت فيها عن أغنيتها الجديدة التي ستصدر قريبا.

وجاء بتدوينة ماجدة الرومي مقطع فيديو به جزء من الأغنية وعلقت: "غنوا بكل اللغات".

ودوما ما تتواصل الفنانة ماجدة الرومي مع جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر"، وفي شهر مارس الماضي كانت نشرت تغريدة تطالب فيها بوضع قوانين تحمي المرأة من العنف.

كانت طالبت في تدوينتها العمل على تثقيف المرأة وتعليمها بقولها: "ثقفوا المرأة وعلّموها وشرّعوا لها أبواب العلم، ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسياً وجسدياً من كلّ عنف وذلّ، لتقطفوا من سكينة قلبها أجيالاً على صورتها مؤهلة لتغيير واعد بكلّ ميادين الحياة".