حبس المتهم بقتل وإصابة 4 في الشرقية وعرضه على الطب النفسي

قررت نيابة قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية من عدمه.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من شرطة أول الزقازيق بقتل شخص لآخر طعنا، وإصابة ابنه واثنين آخرين ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق تصادف مرورهم بمكان الواقعة.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ وتمكنت من ضبط المتهم، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، فيما لفظ مصاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشخص المتهم يدعى "أ ث" يعاني من مرض عقلي ويقيم بجوار الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.