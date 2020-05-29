إيطاليا: الفيروس التاجي كشف هشاشة مجتمعات العالم

يرى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن الفيروس التاجي أظهر هشاشة المجتمعات على مستوى العالم.

وشدد "كونتي"، خلال مداخلة بالفيديو في مؤتمر حول جائحة الفيروس التاجي على أن البشرية تمر بأزمة غير مسبوقة، وهي فيما تهدد الصحة العامة، تمثل تحديا أيضا للمنظومات الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال رئيس الحكومة الإيطالية: "الفيروس أظهر هشاشتنا العالمية"، لافتا إلى "ضرورة تعزيز الأنظمة الصحية، وكذلك حماية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي على أسس جديدة".

وأوضح "كونتي"، أن أساسيات النجاح في هذا المجال تعتمد على التعاون الدولي والرؤية المشتركة وتضامن القادة عبر الحدود، مضيفا أن بلاده تعمل وفقا لذلك، "لأنها تؤمن بشدة بتعددية الأطراف الفعالة، وانطلاقا من مسؤولية خاصة في ظل الرئاسة المقبله لمجموعة العشرين".