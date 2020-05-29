حبس 25 شخصا في واقعة إحراق منزل متهم بقتل آخر بالشرقية

قررت نيابة مركز أولاد صقر بالشرقية، حبس 25 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة إشعال النيران بمنزل متهم بقتل شخص في مشاجرة بقرية تليجة دائرة المركز.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو عبدالرؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي "وا" و" م" بقرية تليجة التابعة لمركز كفر صقر، ما أسفر عن إصابة "صالح ع ص" 30 عاما بكسور متعددة في الوجه، ما أدى إلى نزيف بالمخ إثر قيام "هاني ع م" 39 عاما، بالاعتداء عليه بالضرب بحجر، حيث جرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه توفي متأثرا بإصابته، جراء ذلك أشعل أهل المجني عليه النيران في منزل المتهم.

فيما انتقلت قوة من الشرطة للسيطرة على الموقف، وجرى إخماد النيران. وتبين وقوع المشاجرة بسبب مشادة بين شخصين من العائليتن نتيجة خلافات الجيرة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم بالقتل، كما ضبطت 25 شخصا على خلفية اتهامهم بالمشاركة في إحراق المنزل.

وجرى عرض المتهم على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما تباشر اليوم التحقيق مع الـ 25 الآخرين على خلفية إحراق المنزل وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وحصر قيمة التلفيات.