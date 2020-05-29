"الداخلية": تنفيذ 35 ألفا و849 حكما قضائيا خلال 24 ساعة 

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري بحوزة 41 متهما، وتنفيذ 35 ألفا و849 حكما قضائيا.

وضبط تشكيل عصابى ضم (5 متهمين) إرتكبوا (6حوادث متنوعة).

ضبط (85) قضية مخدرات بحوزة (95) متهم

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (27) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (148) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (12705) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (73) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية