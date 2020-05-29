الحزن يعم البقلية بعد مصرع طالب بالإعدادي على يد جاره بسب "لعب الكرة"

باشرت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تحقيقاتها في واقعة مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي بطعنة نافذة بالرقبة، وإصابة ابن عمه.

وأمرت النيابة بدفن الجثة، ووجهت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسماع أقول المجني عليه المصاب حال سماح حالته الصحية بذلك.

وشيع أهالي قرية "البقلية" جنازة المجني عليه، وسط حالة من الحزن الشديد عمت القرية بسبب حداثة عمره.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، بمصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي بقرية "البقلية" وإصابة زميل له، حيث اتهم الأهالي جارهما بالتعدي عليهما بسكين.

انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وضباط المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "كريم. ع، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، متأثرا بطعنه نافذة بالرقبة، بسلاح أبيض، وإصابة زميله "كريم م.، 16 سنة، نجل عم المتوفي، بإصابات مختلفة.

وبالفحص تبين أن المجني عليه كان يعلب مع أصدقائه أمام منزل "م ال"، 34 سنة، والذي طالبهم بالابتعاد عن بيته وعدم اللعب أمامه فوقعت مشادة كلامية بينهم، فاستل صاحب البيت "سكينا" وخرج به إلى الشارع، وانهال ضربا على المجني عليه والمصاب.

تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم والسكين المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .