ضبط وإيقاف شروع في بناء مخالف خلال وقت الحظر شرق الإسكندرية

تمكن حى شرق فى الإسكندرية، اليوم، من تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمنع المخالفات وإيقاف أعمال البناء المخالفة في مهدها ورصد المخالفات على مدار الساعة بنطاق المحافظة.

ورصد حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان شروع في أعمال بناء مخالف بشارع عبد الفتاح الطويل استغلالًا لوقت الحظر الجاري، انتقلت وحدة التدخل السريع للموقع برفقة المهندس المختص.

وتبين وجود شدة خشبية بالطابق الأرضي تم حلّها وإزالة المخالفات القائمة وتم التحفظ على كافة المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة.

كما تم ضبط أعمال حفر مخالفة في طريق الحسينية خلال المرور الميداني لوحدة التدخل السريع لرصد المخالفات، تم إيقافها على الفور والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة بالموقع.

ورصد مفتشي إدارة المتابعة الميدانية بالحي شروع في أعمال بناء مخالفة بمنطقة ابيس بطريق مشروع ناصر، وعلى الفور تم حلّ الشدة الخشبية والتحفظ عليها من خلال وحدة التدخل السريع بالحي.

وقالت رئيسة الحي، إن المتابعة والرصد مستمرة بنطاق الحي مازالت مستمرة لفرض الإنضباط ومنع المخالفات.