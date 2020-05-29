بالكمامة.. دينزل واشنطن يتدخل لمنع صدام "الشرطة" مع مشرد ويعطيه طعام

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الممثل الأمريكي دنزل واشنطن، أثناء تدخله لمنع صدام بين الشرطة الأمريكية مع مشرد أمريكي من أصحاب البشرة السمراء.

وبحسب ما نشر في بعض المواقع ومنها "ياهو"، سمع "واشنطن" ضجة فتدخل لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين

ويظهر "دينزل" في الفيديو الذي يتم مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرتديا الكمامة، ويجلس بين الرجل الذى بدا حزينا بشكل واضح، وبين أفراد الشرطة.. كما أعطى المشرد الأمريكي الطعام.

وتم الإشادة بما فعله "دينزل" على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصاعد حدة التوتر في أمريكا بسبب وفاة رجل بالغ من العمر 46 عاما من أصحاب البشرة السمراء، في مينيابولس مؤخرا.

ودينزل واشنطن ممثل أمريكي شارك في أكثر من 50 فيلما، وحصد عنها عدد كبير من الجوائز، وترشح لـ "أوسكار" 8 مرات، وحصدها مرتين، الأولى عام 1991، عن دوره المساعد في فيلم Glory، والثانية عام 2002، عن دوره الرئيسي في فيلم Training day. كما ترشح دينزل لجائزة جولدن جلوب 9 مرات، وحصدها 3.