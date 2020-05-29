16 مليون طفل ينضمّون إلى "نادي الفقراء" في أميركا اللاتينية والكاريبي

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والمنظمة غير الحكومية "سايف ذي تشيلدرن"، من أن 16 مليون طفل سيضافون إلى قائمة الفقراء بحلول نهاية العام 2020 في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، إذا لم تفعل الحكومات شيئاً للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وفي المجموع، سيكون واحد من كل طفلين فقيراً، بنسبة (46%)، بحلول نهاية العام، بزيادة نسبتها 22% مقارنة بالعام 2019، إذا لم تتخذ الدول المعنية تدابير "سريعة وواسعة النطاق"، وفق ما قالت المنظمتان في بيان أمس، أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت مونيكا روبيو، مستشارة السياسة الاجتماعية لليونيسف في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: "ستؤدي هذه الزيادة الكبيرة إلى عودة أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت موجودة قبل نحو عقد وستقلب التقدم الذي أحرز في هذا الشأن في معظم المنطقة خلال القرن الحادي والعشرين".

ووفقا للمنظمتين، فإن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء "كوفيد 19" ستوسع بشكل ملحوظ الفجوة بين أطفال الأسر الفقيرة وأطفال الأسر الغنية، في حين يُتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 5.3%.

وقد تكون أميركا الجنوبية الأكثر تضرراً مع زيادة تقارب 30% في عدد الأطفال الذين يعيشون ضمن أسر فقيرة، بزيادة 11 مليوناً عن العام 2019، أما في منطقة الكاريبي، فيمكن أن تصل هذه الزيادة إلى 19%، بينما قد تصل في أميركا الوسطى والمكسيك إلى 13%.

ودعت المنظمتان السلطات إلى زيادة برامج الحماية الاجتماعية، خصوصاً من خلال المساعدة النقدية للعائلات ووجبات الطعام التي تقدمها المدارس.

وقالت مونيكا روبيو: "هل سنسمح للأطفال بدفع فاتورة كوفيد 19؟ أصبح من الواضح أن عواقب هذا الحرمان الاقتصادي على الأطفال يمكن أن تكون دائمة، بل لا رجعة فيها".

ووفقا لليونيسف و"سايف ذي تشيلدرن"، فإن الفقدان الفوري للدخل يعني أن وصول العائلات إلى الغذاء الكافي والرعاية الطبية والتعليم لأطفالها أصبح أصعب.

وعلى الأمد الطويل، هناك خطر متزايد يتمثل في إجبار الأطفال على العمل أو أن يكونوا ضحايا للعنف أو يعانون من مشكلات مرتبطة بالصحة العقلية.