"يونيسيف": مد وزارة الصحة بـ6 آلاف لتر كلور أسبوعيا

قال الدكتور معتز صالح مدير برامج التغذية بمنظمة الـ"يونيسيف"، إنه جرى إطلاق مبادرة لدعم وزارة الصحة بـ6 آلاف لتر كلور أسبوعيا، وذلك انعكاسا لشراكة تم توقيعها بين المنظمة وشركة "كلوروكس".

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أن المبادرة تهدف إلى تطهير المستشفيات والوحدات والأماكن العامة حتى لا تنتقل العدوى من داخل المنشأت الصحية، معلقا: "علشان نحمي الأطباء والمرضى أنفسهم"، موضحا أن المبادرة بدأت الأسبوع الماضي وستستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل.

وأكد أن المنظمة تساعد الوزارة في شراء أدوات الحماية الشخصية للأطباء وتحديد الاحتياجات على المحافظات المختلفة بخلاف رفع الوعي العام للمواطنين، مضيفا: "هيبقي فيه مبادرة قوية على السوشيال ميديا للوصول للناس بمعلومات صحية وسلمية"، مشيرا إلى أن الوزارة ترتب أولوياتها والتي هي بحاجة أكبر إلى الدعم الخاص بالمطهرات أو الأدوات الطبية بالمحافظات حتى يجرى توزيعها بشكل يتناسب مع الجميع.