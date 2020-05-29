فيديو.. ملخص أول خطبة جمعة في مصر بعد توقف أكثر من شهرين

ألقى الدكتور علي الله الجمال أحد علماء وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، وشهد المسجد عودة صلاة الجمعة بعد أكثر من شهرين توقف، منذ صدور قرار تعليق الصلوات الجامعة بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستمرت الخطبة أقل من 10 دقائق، ودار موضوعها حول حفظ النفس كونه من أعظم المقاصد الشرعية، مع تأكيد الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة الأرواح، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا بالمجتمع.

وشدد خطيب الأوقاف على الالتزام بتعليمات الدولة والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر المستطاع، مؤكدا أنه إذا تعارضت حقوق العباد مع حقوق الله وجب علينا تقديم حقوق العباد على حقوق الله وهو يعني أن الشرع الشريف يراعي مصالح الناس.

وأشار خطيب الجمعة إلى أن الإكثار من الطعام والصدقات من أسباب النجاة الإكثار من الدعاء والتسبيح والإطعام والصدقة. وارتدى المصلين المتواجدين بالمسجد خلال خطبة الجمعة الكمامات جميعا، وحرصوا على المسافات الكافية فيما بينهم.

كانت وزارة الأوقاف أعلنت في 21‏/03‏/2020 إيقاف صلاة الجماعة والجمعة، مؤقتا في كل المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.