رحلة طيران ألمانية استثنائية تغادر القاهرة وعلى متنها 287 عالقا

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية تابعة للخطوط الألمانية لوفتهانزا في طريقها إلى مدينة فرانكفورت بألمانيا.

وقالت مصادر بالمطار، أن الرحلة رقم LH483 غادرت مطار القاهرة وعلى متنها 287 عالقا في طريقهم إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات مصر للطيران وتحالف ستار .

كانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.