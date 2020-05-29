طاهرة ترد على منتقدي مشاهد الإغراء في سلطانة المعز: "هي فين دي؟"

حرصت الفنانة المغربية طاهرة، على توجيه كلمة لكل من هاجم دورها منذ بداية عرض مسلسل سلطانة المعز، الذي شاركت في بطولته مع غادة عبدالرازق، ومحمود عبدالمغني.. ووصفهم لمشاهدها مع محمد لطفي، بأنها "إغراء مبتذل".

وقالت "طاهرة" التي جسدت دور "سيدرا"، عبر إنستجرام، إنها تريد أن تعرف ما هي المشاهد المبتذلة التي إشاروا إليها، والتي تعرضت للسباب وأسرتها من أجلها.

كما حرصت "طاهرة" على شكر كل من أشاد بدورها ودعم موهبتها في التمثيل، خاصة أن نجاح دور "سيدرا" الذي قدمته في سلطانة المعز، هذا العام، يعد ثان تجاربها في مجال التمثيل بعد دور "أزهار" في مسلسل ولد الغلابة، في رمضان 2019.

وقدمت طاهرة في مسلسل سلطانة المعز، دور" سيدرا" شقيقة محمود عبدالمغني، التي تساعده في مخططاته الإجرامية من الإتجار بالبشر والتنقيب عن الآثار، حيث تقوم بالسيطرة على محمد لطفي "خزاعة" البلطجي بالإغراء الجنسي، كي يترك صف غادة عبدالرازق "سلطانة"، ويعاونها وشقيقيها ومحمد شاهين، في تنفيذ جرائم التنقيب عن الآثار.