حالة من النشاط للفنانة المغربية طاهرة عقب تألقها في "ولد الغلابة"

عقب تألق الفنانة المغربية طاهرة التي أدت دور الصعيدية "أزهار" زوجة الفنان كريم عفيفي شقيق النجم أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة" تفرغت لتقديم العديد من أعمالها وسهراتها الغنائية منها مشاركتها في إحياء حفل ضخم داخل فندق "أتلانتيس" بجزر البهاما الأمريكية مع النجمين وليد توفيق ناصيف زيتون ضمن فعاليات "ستارز أون بورد" في الباهامز لعام 2019 للمنتج يوس حرب.

وشهدت "ستارز أون بهامز" بفندق أتلانتس العديد من الحفلات للنجوم راغب علامة، نجوى كرم، ملحم زين، مايا دياب، نادر الأتات، نور الزين حيث جمع العشاء بين النجوم المشاركين في إحياء حفلات "أتنلانتس" وتبادلوا الصور التذكارية.

وتميز حفل طاهرة بـ "أتلانتس" بحضور كامل العدد حيث قدمت عدد من أغانيها المميزة منها "نسيتني"، "بلانك خاوي"، "الواد ده موز" و"عالماشي"، بالإضافة لبعض الأغاني الطربية لوردة وأم كلثوم.

ومن المقرر أن تشارك طاهرة بحسب بيان لها، الخميس، في إحياء فعاليات الجزء الثاني من "ستارز أون بورد" البحرية على متن واحدة من أكبر السفن العالمية والتي من المقرر أن تنطلق يوم 21 أغسطس وعلى متنها ثلاثة آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم ليلتقوا بنجومهم المفضلين حيث ستُبحر سفينة النجوم من برشلونة في إسبانيا من وستزور مدينة "كان" الفرنسية، و "كالياري" في جزيرة سردينيا الإيطالية، إضافة إلى مدينة "بالما دي مايوركا" في جزيرة مايوركا الإسبانية.

ويشارك في احياء الحفلات على متن سفينة النجوم كلاً منّ كاظم الساهر، شيرين عبد الوهاب، نجوى كرم، وليد توفيق، ملحم زين، مايا دياب، ناصيف زيتون، نادر الأتات، نور الزين، عازفة الكمان فانيسا.

وأطلقت طاهرة مؤخرا كليب "بالصدفة" باللهجة المغربية والليبية حيث يشاركها غنائه كدويتو لحن وموزع العمل محمود الشاعري شقيق الفنان حميد الشاعري والأغنية من كلمات مريام شجري.

كما تستعد حاليا طاهرة للمشاركة في مهرجان "أصوات نسائية" بمدينة طنجة المغربية الذي يهتم بالأصوات المتميزة.

جدير بالذكر أن طاهرة شاركت في النسخة السابعة لبرنامج ستار أكاديمي على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال اللبنانية، ظهرت موهبتها الغنائية في عمر سبع سنوات وبدأت تغني الأغاني الطربية والكلاسيكية، وقفت على خشبة مسرح الجامعة ومسارح الأندية الثقافية في مدينة وجدة، وتخصصت في غناء الموشحات والأناشيد الأندلسية.