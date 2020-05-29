فيديو.. المصل واللقاح: من يشعر بأي أعراض برد بسيطة يعزل نفسه منزليا

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه يجب التعامل خلال الفترة المقبلة مع كل دور برد بأعراضه البسيطة على أنه كورونا ويتم عمل عزل منزلي أسبوعين، وهو من المفترض أن يكون قرارا عاما لكل فئات المجتمع "من يشعر بأي أعراض برد بسيطة يعزل نفسه منزليا تماما ويتعامل على أنه مصاب بالكورونا حتى يثبت العكس".

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز" أنه حال ظهور الأعراض أو تدهور بالحالة في هذه الحالة يتم التوجه للمستشفيات، وغير ذلك لاداعي للقلق والتزاحم على مراكز الآشعة والتحاليل والمستشفيات.

وحذر الحداد، من الوصفات الطبية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لمصابي كورونا، مشددا على أن مصابي فيروس كورونا لهم بروتوكول محدد بالمستشفيات ولا ينصح بتعميم هذا البروتوكول داخل المنزل.

كما حذر من عقار البلاكونيل قائلا: "هذا العقار ممنوع منعا باتا وبعض الدول منعت استخدام هذا العقار ولا يستخدم إلا بإشراف المستشفى لأن له مضاعفات قد تؤدي للوفاة".

ووجه الحداد، مجموعة من النصائح للمواطنين، قائلا: "قد نكون بفترة الذروة، ويجب زيدة الالتزام والحرص أكثر من ذلك ومنذ الغد ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا على الجميع، والنزول من المنزل يكون لقضاء الحوائج فقط والتوجه للعمل، لا داعي لرفاهية الخروج هذه الفترة نهائيا وفي حالة الخروج الاضطراري نلتزم بالإجراءات الاحترازية فالكمامة هي العلاج حتى الآن وممنوع نزول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".