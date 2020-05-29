وزير التعليم العالي: كورونا حير العالم وكل يوم نسمع عن علاج جديد

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التساؤلات المثارة حول فيروس كورونا المستجد أصبحت تفوق الإجابات بكثير، مضيفا "كورونا حير العالم وكل يوم نسمع عن خطة علاج جديد، وكل يوم يتم تحطيم بعض العلاجات التي كانت تستخدم عندما لا يكون هناك علاج قاطع، وبالتالي تتغير الأدوية يوم بعد يوم، كما يتغير التشخيص نفسه ويتغير أيضا تعريف المرض".

جاء ذلك في بيان صادر عن جامعة طنطا، حول كلمة الوزير عبر "الفيديو كونفرانس" أثناء مشاركته في مؤتمر جامعة طنطا الدولي الافتراضي الأول بعنوان "البحث العلمي في مواجهة تحدي كورونا ومستقبل العالم بعد الفيروس"، والذي نظمته الجامعة على مدار يومين، بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، و43 عالمًا من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وتساءل وزير التعليم العالي عن مستقبل الجامعات بعد انتهاء جائحة كورونا، ومدى إمكانية تغيره، بالإضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على بعض الجامعات في العالم، وتأثير ذلك على إعادة النظر في بعض المناهج التي تدرس بطريقة تقليدية، علاوة على مصير الوافدين بالجامعات الذين يتحركون على مستوى العالم بالملايين.