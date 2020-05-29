اتهامات لشركة محاماة أمريكية بالتجسس لصالح قطر

كشف موقع "أبوف ذا لاو" المختص في الشؤون القانونية، يوم الخميس، أن شركة "كوين إيمانويل" للمحاماة متهمة بالعمل كجاسوس لصالح قطر، وذلك بعد أن تمت مقاضاتها من طرف شركة دوري "Big3 Basketball".

وأوضح الموقع أنه تمت مقاضاة شركة "كوين إيمانويل أوركوهارت آند سوليفان" للمحاماة، يوم 28 مايو الجاري في المحكمة العليا لولاية نيويورك، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ووصف دوري المحترفين "Big3" لكرة السلة، الذي أسسه الموسيقي آيس كيوب، سلوك شركة المحاماة الدولية بـ"الخيانة الفاضحة"، من خلال خدمة عميل "أكثر ربحا" كانت اهتماماته معاكسة تماما لـ"Big3".

وتقول شركة "Big3" إنها تتوفر على معلومات موثوقة تكشف أن العائلة الحاكمة في قطر دفعت لـ"كوين إيمانويل" عشرات الملايين من الدولارات كـ"رسوم قانونية على أساس سنوي"، تشمل بعض القضايا المرتبطة بمونديال 2022.

وتعود القصة إلى 2017، حين حاول "عملاء قطريون" الاستيلاء على "Big3"، من خلال رعايتها والاستثمار فيها بملايين الدولارات.

وفي 2018، رفعت الشركة دعوى قضائية تتهم فيها "المستثمرين" بدفع نصف الأموال المتفق عليها فقط. وتضمنت الدعوى أيضا تهم التشهير والقذف.

كما جرى في وقت لاحق تقديم دعوى جديدة تتهم "العملاء القطريين بمحاولة تأسيس دوري منافس لـBig3”.

وتقول "بيج 3" إن كوين إيمانويل حاولت التسلل إلى فريق "بيج 3" القانوني، للتوصل إلى بعض المعطيات القانونية وتقديمها للمخابرات القطرية، بالإضافة إلى التأثير على هذا الفريق وحثه على عدم التركيز على العملاء القطريين في شكاياتهم.

وجاء في الدعوى الجديدة "في الواقع، تحولت كوين إلى جاسوسة لقطر، وهي دولة معروفة بدعم الإرهاب ومتحالفة مع إيران".

وسبق لشركة "كوين" أن مثلت مصالح "Big3" لمدة تقل عن 5 أشهر، الأمر الذي دفع "Big3" إلى اعتبار ما قامت به "خيانة" وتفضيل عميل "أكثر ربحا".