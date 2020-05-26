الجيش الوطني الليبي: قطر تجهز قاعدة الوطية لصالح تركيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب.

وأوضح اللواء المسماري، لقناة "العربية" الإخبارية، إن أنقرة أرسلت إلى ليبيا 2000 عسكريًا تركيًا غير المرتزقة، وأن قطر تقوم حاليًا بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا.

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة التدخل التركي، موضحًا أن بعض السوريين يقاتلون في ليبيا بسبب الترهيب التركي، وأن التدخل التركي خطير ويجب أن يوضع أمام العرب لوقفه.

وتجددت الاشتباكات بشكل عنيف، صباح اليوم، بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق المدعومة من تركيا في محاور عين زاره وطريق المطار والرملة، فيما لا يزال الجيش يمشط منطقة الهيرة بالقرب من مدينة غريان، التي من المتوقع أن يشن الجيش هجوما عليها خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.