مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي بكفر الشيخ  

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين، إثر حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل ونصف نقل، بالقرب من بورصة الأسماك، على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ – بلطيم، حيث جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفي كفر الشيخ العام وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من شرطة النجدة وغرفة عمليات المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم،ة بالقرب من بورصة الأسماك على رافد الطريق الدولى الساحلي "كفر الشيخ – بلطيم".

جرى الدفع بتسيير دورية مرور، لفتح حركة الطريق، كما وصلت إلى موقع الحادث 3 سيارات إسعاف.

وتبين أن المصابين هم كل من، محمد .م.ع، 60 عاما، مقيم بمركز الرياض، مصابا بكسر بالساق وبالذراع الأيمن والأيسر ونزيف داخلي بالبطن، وأحمد .ع.عح، 50 عاما، مصابا بكسر بالساق الأيمن والأيسر والذراع الأيمن، وجرى حجزه بقسم الجراحة.

كما تبين أن المتوفين لا زالا مجهولي الهوية، وجار التعرف على هوياتهما.