لجنة الفيروسات: عسل النحل والثوم والبصل محفزات مناعة ولا تعالج كورونا

علق الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تداول وصفات لاستخدام عسل النحل والثوم والبصل، من أجل الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن، على جدواها.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذه الأطعمة بمثابة نوع محفز من محفزات المناعة أحيانا، وليست علاجا فعالا أو واقيا من الإصابة بكورونا.

وكان الدكتور عمرو الرشيدي، مدير مستشفى حميات سوهاج، والمخصصة لعزل حالات كورونا، أعلن في وقت سابق، أن هناك خلطة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، داخل مستشفى الحميات في المحافظة، إضافة إلى بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وأضاف مدير المستشفى، لـ"الوطن"، أن الخلطة مكونة من "عسل نحل، وزيت حبة البركة، والبابونج"، مشيرا إلى أن الخلطة أظهرت نتائج جيدة حيث شُفيت 3 حالات بعد إعطائهم التركيبة الجديدة.

وأكد "الرشيدي" أن الخلطة أبلغه بها صديق يقيم في السعودية، وهو حاصل على دكتوراة في الكيمياء الحيوية، ودكتوراة في الطب النبوي، بعد أن جرى تجربتها على مصابين في السعودية بحسب قوله.