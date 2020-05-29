إمام "نفيسة العلوم" يضع روشتة النجاة والحماية من وباء كورونا

وضع الدكتور على الله الجمال، إمام مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها، روشتة النجاة والحماية من الوباء المنتشر حاليا وهو ما يعرف بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الجمال" في أول خطبة للجمعة منذ إيقاف صلاة الجمع والجماعات، إن واجب الوقت في الظروف الراهنة أن نلتزم بتعليمات النجاة والحماية ومنها، مع ضرورة الأخذ بالأسباب والوقاية حتى نمر من هذه الأزمة بسلام إن شاء الله، فإن التتار لما دخلوا بغداد أسرع الناس إلى الإمام الكبير نجم الدين كبرى وقالوا له يا إمام أدعو الله عز وجل أن ينصرنا على التتار فقال لهم الإمام: إن هذا الأمر لا يرفع بالدعاء، أي يحتاج الى الاستعداد والأخذ بالأسباب.

وأضاف إمام مسجد السيدة نفسية: من أسباب الحماية والنجاة ضرورة الوعي المجتمعي، فقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطورة العدوى فقال: "لا يوردن ممرض على مصح".

واستطرد قائلا: ومن أسباب النجاة الإكثار من الطاعات والصدقات فقد قال صلى الله عليه وسلم "داووا مرضاكم بالصدقة" وقال الإمام الشافعي: "ما رأيت أنفع للوباء من التسبيح ومنها الإكثار من الدعاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرد القدر إلا الدعاء" ونقصد بالقدر المعلق وليس المبرم، نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروة وسوء وسائر بلاد العالمين.