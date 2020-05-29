وفاة 4 أطفال أشقاء والجدة.. تفاصيل اشتعال النيران في شقة بالدقي

كشفت التحريات والتحقيقات في حريق شقة الدقي، عن أن الحريق أسفر عن مصرع 4 أطفال أشقاء، حرقوا داخل إحدى الشقق السكنية في الدقى، عن الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل، ولم يتمكن الزوجان من إنقاذ أطفالهم وماتوا حرقا هم وجدتهم والدة "الأب".

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه بمجرد تلقي البلاغ من الأهالي انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، بصحبة 6 سيارات إطفاء.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الشقق المجاورة، وأجرت القوات تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، معاينة لمكان الحريق، وتبين العثور على 5 جثث لـ4 أطفال أشقاء وجدتهم "والدة الأب" متوفين نتجية اشتعال النيران في الشقة. ولا تزال قوات الأمن تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.