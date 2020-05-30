مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 مايو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:11

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:22

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:45

أذان العشاء 08:12

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:16

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء 08:19

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 03:07

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء 08:23

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 03:10

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:25