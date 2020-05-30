"الموضوع بسيط بس العقول صغيرة".. تفاصيل معركة دامية بسبب الأطفال بسوهاج

10 دقائق فقط.. مدة معركة دامية بين عائلتين في سوهاج، انتهت بمقتل شاب وإصابة 3 آخرين، وألقت الشرطة القبض علي طرفي المعركة، وبسؤالهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة بقولهم: "الموضوع كان بسيط ولعب العيال بسبب العقول الصغيرة هي السبب".

وقررت النيابة العامة، حبس 6 من طرفي المشاجرة، بتهمة القتل العمد والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء على ذمة التحقيقات، وتبين من التحريات، أن المشاجرة لم تستغرق سوى 10 دقائق، وسرعان ما انتهت بتلك الجريمة البشعة.

وتبين أن اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط.

وتبين أنها بين "محمد. ا. ا" 45 عاما، عامل، جثة هامده إثر إصابته بجرح طعني في الظهر، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، و"عبدالباسط. ح. ا" 43 عاما، عامل، مصابا بجرح طعني عميق بالصدر من الناحية اليسرى وجروح بفروة الرأس، ونقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي، "السيد. م. ا" 50 عاما، موظف مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، "أحمد.ا . ا" 43 عاما، عامل، مصابا بجروح متفرقة بالجسم.

الطرف الثاني يضم "خلف. م. ا" 34 عاما، عامل، "الباشا. م. ا" 41 عاما، عامل، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وضبط طرفا المشاجرة، وبسؤال المصابين من الطرف الأول، اتهموا الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب، ما أدى لوفاة الأول وإصابتهم، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة.