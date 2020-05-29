ضبط شاب متهم بتسويق فيديوهات مودة الأدهم في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من ضبط شاب لاتهامه بتسويق مقاطع فيديو خاصة بمودة الأدهم المتهمة في قضية بث فيديوهات تحث على الفسق، مقابل مبالغ مالية عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق قري مركز زفتى.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الصباحي وكيل البحث الجنائي والرائد أحمد رمزي رئيس مباحث قسم شرطة زفتى وقوات من الشرطه السرية والنظامية من ضبط "ا.س"، 18 سنة، مقيم بكفر عنان لاتهامه بتسويق ونشر وبث فيديوهات مودة الأدهم بطلة فيديوهات التيك توك، مقابل مبالغ مالية.

جرى ترحيل المتهم إلى قسم شرطة الساحل، والتحفظ على هاتفه وجهاز لاب توب، والعرض على نيابة الساحل التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمه التحقيق.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس مودة الأدهم 4 أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري،.

وتتضمن الاتهامات التي تواجهها مودة الأدهم، إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، ضبطت الخميس 14 مايو المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة.