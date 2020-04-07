طلب خضوعه لفحص كورونا.. أمن الغربية يعيد حلاق هرب من مستشفى كفر الزيات

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، في إعادة حلاق، هرب من مستشفى حميات كفر الزيات، والذي حُجز فيه إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، عقب إجراء فحوصات الاشتباه في قسم الاستقبال والطوارئ.

وكشفت مصادر أمنية، أن الشاب يُدعي، " ع . ال"، ومقيم قرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات، وقدم إلى مستشفى حميات كفر الزيات يعاني من ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس، وفور علمه بضرورة خضوعه لفحص كورونا، قام بمغافلة الأطباء والهروب من المستشفى، غير أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إعادته للمستشفى، عن طريق إدارة الترصد عن اسم الشاب وبياناته، وتم أخذ مسحة من السعال لتحليلها بمعامل مديرية الصحة، للتأكد من إصابته من عدمه.