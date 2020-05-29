4 حالات تستوجب إبلاغ شركة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية مستهلك مرفق الكهرباء بكل القواعد المنظمة لحقوق وواجبات المشترك، موضحا الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عليها، لتجنب فصل التيار.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الحالات التي تستوجب ابلاغ شركة الكهرباء التابع لها المستهلك في حالة حدوثها، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الحالات التي تستوجب إبلاغ شركة الكهرباء حال حدوثها

- حدوث عطل أو ماس في العداد.

- زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

- في حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجاري أو العكس.

- اكتشاف سرقات الكهرباء سواء من العداد الخاص بالمشترك أو غيره.

وأنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما أن للجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

إضافة إلى تنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.