محافظة مطروح تعلن الإجراءات الاحترازية بالمصالح الحكومية

نشرت محافظة مطروح كتابا على جميع رؤساء المراكز والمدن الثمانية وجميع مديريات الخدمات والمصالح الحكومية بخطة إجراءات تنفذ فى المصالح فور العودة من إجازة عيد الفطر.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومنها عزل العائدين من أجازات من مختلف المحافظات من خارج مطروح من أجازة العيد لمدة أسبوع فى محل سكنه ومتابعته، وإبلاغ الجهات الرسمية حالة إصابة أحد لإتخاذ اللازم.

وتنشر "الوطن" صورة ضوئية من كتاب محافظة مطروح الموجهة لجميع المصالح الحكومية بالإجراءات الواجب إتباعها ، على أن يبدأ تنفيذها يوم الأحد المقبل على مستوى الجهات الحكومية فى نطاق محافظة مطروح.