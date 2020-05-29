إغلاق مدينة "غات" الليبية لمدة 10 أيام بسبب كورونا

أعلنت السلطات المحلية في مدينة غات بجنوب غربي ليبيا، إغلاق الحدود الإدارية للمدينة ومنع الدخول والخروج منها لمدة 10 أيام، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت بلدية المدينة، في بيان، اليوم، إنه سيتم إغلاق الحدود الإدارية للمدينة إقفالا تاما لمدة 10 أيام، اعتبارا من اليوم، وحظر التجول داخل حدود البلدية من السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

واستثني من القرار سيارات نقل البضائع والوقود والإسعاف.

وتقع مدينة غات ضمن الصحراء الغربية الليبية عند الحدود الليبية الجزائرية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 23 ألف نسمة.

جدير بالذكر، أن ليبيا سجلت ما مجموعه 105 إصابات بكورونا المستجد، و5 وفيات، حتى اليوم، وفق ما أفاد به موقع worldometers الذي يعني بإحصاء ضحايا كورونا في العالم.